Alessia Marcuzzi ha rifiutato una recente proposta che le è arrivata: il no della conduttrice ad un determinato progetto.

La bellissima conduttrice romana continua a godersi le sue vacanze, nelle quali ha incantato insieme a tante altre sue colleghe; alta quasi 1,80 m, da sempre è famosa per le sue gambe e per il corpo mozzafiato, che ha più volte mostrato sul suo profilo Instagram.

Dopo l’addio al suo storico programma Mediaset, Le Iene, in molti si chiedono quale sarà il prossimo progetto televisivo che vedrà coinvolta la conduttrice romana; in un programma, di certo, non ci sarà.

Alessia Marcuzzi dice no, la proposta rifiutata

In molti non vedono l’ora di tornare a vedere la Marcuzzi in tv; non è soltanto con la sua bellezza, ma anche con tanta simpatia e umanità che la conduttrice è riuscita a conquistare il suo pubblico.

Vista la sua popolarità, dopo l’addio a Mediaset, non sono mancate le proposte alla conduttrice; stando a quanto riportato però, Alessia le avrebbe gentilmente rispedite al mittente.

Oltre ad alcune offerte dalla Rai e da Discovery, la Marcuzzi avrebbe rifiutato la conduzione di un nuovo programma pre-serale per La7, ideato per sostenere il TG condotto da Enrico Mentana.

Al momento però, sembra che la Marcuzzi non voglia tornare in televisione, ma piuttosto dedicarsi totalmente a sé stessa e alla sua famiglia; non è chiaro se la decisione è definitiva, ma ciò che è certo è che le proposte che le sono arrivate non le hanno fatto gola e nemmeno cambiare idea.

Nelle scorse settimane, la Marcuzzi ha confessato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la Mediaset; a quanto pare, dietro la scelta c’è una riflessione che va ben oltre la propria carriera, ma che abbraccia la sfera personale. “Quando non ti riconosci più, è obbligatorio farsi delle domande. Mi sono fermata a riflettere su me stessa” le parole della conduttrice.