Tragedia in provincia di Venezia. Un uomo di 51 anni è deceduto a te giorni di distanza dalla somministrazione del vaccino anti Covid.

Mentre nel Governo Draghi si profila l’ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, la procura di Venezia sta svolgendo gli accertamenti per verificare la denuncia sporta dalla famiglia di Alessandro Cavarretta. Alessandro aveva 51 anni ed è deceduto sabato 21 agosto. La morte è avvenuta a tre giorni di distanza dalla prima somministrazione del siero BioNTech-Pfizer. Stando a quanto raccontato dai familiari del defunto, il 18 agosto Cavarretta avrebbe ricevuto la prima dose vaccinale al drive through di Oriago e, nelle ore successive, avrebbe accusato febbre alta e gonfiore alle gambe. Era stato visitato dal medico di base il quale gli avrebbe prescritto un farmaco ma la situazione è precipitata il 21 agosto: quel giorno Alessandro non riusciva a svegliarsi.

Vani i tentativi del personale medico e dei soccorritori del 118. Per ora l’ipotesi più probabile è che il decesso sia avvenuto a causa di una tromboembolia. Tuttavia sono stati disposti gli accertamenti autoptici in modo da risalire alle cause esatte di una morte del tutto improvvisa e inaspettata. Nel frattempo la famiglia ha presentato denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Mira. È necessario chiarire una serie di aspetti: se la vaccinazione e l’anamnesi clinica di Cavarretta fossero state fatte in modo corretto, se l’uomo soffrisse di patologie pregresse e se sia stato fatto tutto il possibile per salvarlo. L’Ulss 3 ha comunicato di essere disponibile ad ogni collaborazione perché sia fatta chiarezza sull’episodio e perché ciò non comprometta la fiducia dei cittadini nei confronti del vaccino anti Covid. L’azienda sanitaria, in una nota, ha comunicato: “Nell’interesse della campagna vaccinale in corso andrà fatta ogni verifica su eventuali collegamenti – sui quali ogni valutazione è al momento prematura – tra la somministrazione del vaccino, la sintomatologia nei giorni successivi e infine l’esito infausto”