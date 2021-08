Carlotta Mantovan, cosa fa oggi? La Nuova vita dopo la morte di Frizzi

La moglie del compianto conduttore televisivo ha ripreso a vivere con il sorriso, in compagnia della figlia e degli amici. Ecco la nuova vita di Carlotta Mantovan

Riprendersi da una grave perdita non è per nulla facile. Ma Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, dopo mesi di sofferenza sembra aver recuperato il sorriso grazie a sua figlia e ai suoi amici. Ecco come ha ripreso a vivere e qual è la nuova vita di Carlotta Mantovan.

Non sempre, infatti, tutti riescono a reagire e metabolizzare correttamente un grave lutto familiare, ma Carlotta Mantovan ha cercato di farsi forza con gli affetti rimasti e con le persone care che ha vicino. Ha coltivato le sue passioni e ha allontanato il dolore grazie all’amore per la propria figlia.

Carlotta Mantovan, la nuova vita della conduttrice

Quando quel maledetto 26 marzo del 2018 arrivò la triste notizia, tutta Italia rimase sconvolta per la perdita del grande Fabrizio Frizzi. Un conduttore e una persona straordinaria, che ha lasciato amore e ammirazione per il suo lavoro. Una grande eredità da coltivare gelosamente per la figlia e la moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan.

Carlotta e Fabrizio si conobbero nel 2001, dopo la partecipazione della bella Mantovan all’edizione di Miss Italia, condotta proprio dal conduttore romano. Da quel momento iniziò una bellissima storia d’amore che portò alla nascita, nel 2013, della piccola Stella e al matrimonio nel 2014.

Nel 2018, il tristissimo epilogo, che ha visto sprofondare nel dolore la famiglia di Frizzi. In particolare sua moglie Carlotta, che ha dovuto affrontare una perdita troppo dolorosa. Ma oggi la bella conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso e, spesso, lo condivide con i suoi fan che la seguono sull’account Instagram.

Sul social, infatti, condivide spesso le sue giornate in cui coltiva una delle sue più grandi passioni: l’equitazione. Ma più di tutto, ciò che ha fatto ritrovare il sorriso alla bella giornalista e conduttrice di Tutta Salute, è sua figlia Stella, con la quale condivide le sue giornate e le sue gioie.