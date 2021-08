Michelle Hunziker, quanto guadagna la conduttrice? Cifre e patrimonio

Vediamo insieme quanto guadagna la bravissima e bellissima presentatrice svizzera, Michelle Hunziker. Non ci crederete mai!

Oltre ad essere davvero molto sensuale e simpatica Michelle, è anche molto preparata nel lavoro di presentatrice.

La sua carriera è iniziata da vari anni, e non sapete quali cifre incredibili guadagni, vediamo meglio insieme i dettagli.

Ha iniziato come sappiamo come modella, e piano piano si è fatta largo nel mondo della televisione, grazie anche alla sua innata simpatia.

Michelle, il cuoi vero nome completo è Michelle Yvonne Hunziker è nata il 24 gennaio del 1977 a Sorengo un comune svizzero del Canton Ticino.

Hunziker: cifre da capogiro!

Da giovanissima, a solamente 17 anni si trasferisce a Milano e per entrare nel mondo della moda ed inizia a sfilare per Armani e Rocco Barocco.

Nel 1994/1995 c’è la sua prima apparizione in televisione, nel concorso Miss Buona Domenica, come concorrente.

Successivamente troviamo grandi programmi con Mai dire gol del lunedì, e nel 1996 affianca Paolo Bonolis al timone del programma I Cervelloni.

Arriverà poi piano piano il successo enorme con la conduzione di Zeling, fino ad arrivare ai giorni nostri dove è impegnata molto spesso al timone di Striscia la notizia, o alla conduzione dell’ incredibile programma All Togheter Now.

Come sappiamo, tra le sue primissime relazione c’è quella con Eros Ramazzotti con il quale si sposa nel 1998, e nel 1996 è nata la loro unica figlia, Aurora.

I due formavano una bellissima coppia, ma nel 2002 mettono la parola fine alla loro relazione, e successivamente Michelle trova l’amore con Tomaso Trussardi, dal quale ha due figlie, Celeste e Sole.

Ma quanto guadagna ed a quanto ammonta il suo patrimonio? Nel 2012 la rivista svizzera Bilanz, ha dichiarato che Michelle è tra le donne più pagate della Svizzera, ed ha un reddito di circa 8,2 milioni di euro all’anno.

Passando invece per quanto riguarda il suo compenso come conduttrice, si vocifera che per condurre il Festival di Sanremo nel 2018 abbia ottenuto un importo pari a 500 mila euro.

Per questo motivo, vedendo questi importi si ipotizza che anche gli altri siano davvero molto elevati.

Si tratta comunque di voci che si rincorrono sul web al quale Michelle non ha mai risposto, ne in senso positivo, e nemmeno in quello negativo.