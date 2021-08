La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini prosegue a gonfie vele. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan del web.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono conosciuti negli studi Mediaset di Amici, il programma condotto dalla indiscussa Maria De Filippi. Tra i due, inizialmente, si era instaurato un rapporto puramente lavorativo di stima reciproca: lei professoressa di ballo del talent show e lui un giovane e promettente allievo. Il ballerino, nella diciassettesima edizione del programma, arrivò in finale insieme ai cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta, ma fu proprio lui ad aggiudicarsi l’ambito premio, vincendo l’edizione di Amici17.

Fu una bella rivincita per il 24enne, in quanto Andreas aveva già partecipato alla quindicesima edizione del programma, abbandonando il suo percorso a poche settimane dal serale a causa di un brutto infortunio. Muller non si è quindi dato per vinto: nel 2017 ci ha riprovato e possiamo dire che questa volta gli sia andata alla grande.

Nella scuola di Amici però, il ballerino non ha solo conquistato il successo lavorativo, ma ha scoperto un forte feeling proprio con l’insegnante che più l’aveva sostenuto all’interno del programma. E’ così che, nel corso del tempo, Andreas e Veronica si sono innamorati piano piano e il loro rapporto si è via via consolidato diventando sempre più profondo. Oggi, i due stanno insieme da più di tre anni.

Lo scatto con Andreas che ha fatto infuocare il web

Il ballerino professionista Andreas Muller e la coreografa Veronica Peparini si trovano in questo momento in vacanza e si stano godendo il meritato riposo prima dell’inizio dei casting di Amici. La professoressa della scuola sarà impegnata a settembre, come ogni anno, e si occuperà dei nuovi aspiranti allievi che ci faranno compagnia questo autunno.

Che la Peparini abbia la capacità di scoprire dei veri e propri talenti ormai è evidente agli occhi di tutti: Giulia Stabile, vincitrice di Amici20, è stata anch’essa una sua allieva – proprio come l’attuale fidanzato – e la vedremo presto come ballerina professionista nel programma targato Mediaset.

Prima di buttarsi nuovamente nel lavoro però, Veronica e Andreas continuano il loro tour per l’Italia, passando dal Lago Maggiore, alla Puglia al mare cristallino della Sicilia. Ed è proprio qui che la coppia è stata immortalata in un bollente e romantico scatto: stesi sul gommone a prendere il sole con il lato B in primo piano. Avranno anche più di vent’anni di differenza, ma Veronica Peparini porta i suoi 50 anni meravigliosamente.