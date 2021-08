Michelle Hunziker, avete mai visto il fratello? Ecco chi è, per anni nessuno ha saputo di lui

Forse non tutti sanno che la famosissima Michelle Hunziker ha un fratello, anzi due. Uno di loro, però, è rimasto nascosto per tanto tempo: ecco perché.

Non tutti sono alla conoscenza dell’esistenza di un misterioso fratello di Michelle Hunziker, del quale lei non parla mai. Si chiama Andrea ed è figlio di Rodolfo Hunziker, padre della modella, che l’ha avuto con un’altra donna. Michelle con l’uomo non è in buoni rapporti, scopriamo insieme perché.

Michelle Hunziker è uno dei volti noti più amati dal pubblico, sia per la sua innegabile bellezza che per l’innata simpatia. All’età di 44 anni, Michelle può vantare una carriera invidiabile: dalle pose da modella è passata alla conduzione tv di show molto seguiti come Striscia la Notizia, Zelig, Scherzi a Parte, Paperissima e due edizioni di Festivalbar. Non solo in televisione, però, Michelle è molto seguita. Anche sui social infatti la Hunziker ha una schiera di fan che la accompagnano costantemente nella sua quotidianità. Solo su Instagram ne conta quasi 5 milioni.

C’è un aspetto doloroso della vita di Michelle che però è rimasto nascosto sotto il suo sorriso per tanti anni, e del quale nemmeno lei sapeva dell’esistenza fino a 9 anni fa: un fratello maggiore (da parte del papà) con il quale il rapporto si è rivelato alquanto burrascoso.

Andrea Hunziker, chi è il fratello di Michelle

Tutti i fan di Michelle sanno bene quanto sia legata alla mamma Ineke. Con lei scherza e ride e sa di poterle confidare tutto, complice anche la poca differenza d’età tra le due donne e il piglio giovanile della madre olandese.

Diverso invece è stato il rapporto con il padre Rodolfo, dal quale si era allontanata per qualche tempo a causa dei suoi problemi di alcoolismo. “Pensavo amasse l’alcool più di me“, ha dichiarato in merito la modella.

Pochi mesi prima della morte del padre avvenuta nel 2001 (all’età di 60 anni), la Hunziker ha voluto riavvicinarsi al genitore. Ed è stato proprio in questa occasione che ha scoperto di avere un fratellastro di cui non era mai venuta a conoscenza prima. Oltre ad Harold Hunziker, fratello maggiore e figlio di Ineke e Rodolfo con il quale la showgirl è cresciuta, Michelle ha dovuto così abituarsi all’idea di avere un altro fratello, o meglio, fratellastro.

La Hunziker quindi all’età di 31 anni ha scoperto di avere un fratello segreto, il cui nome è Andrea, nato da una relazione tenuta nascosta tra il padre Rodolfo e una donna sconosciuta. Nessuna relazione extraconiugale, però: Andrea sarebbe nato prima del matrimonio tra Rodolfo ed Ineke.

Poco dopo aver appreso la notizia i due fratelli si sono incontrati e si erano trovati bene, tanto che Andrea aveva iniziato a frequentare spesso la famiglia e stringere i rapporti anche con Eros e Aurora.

Dopo qualche tempo, però, più nulla: i due si sono allontanati e Michelle non ha fatto avere più notizie del fratello. I rapporti tra loro si sono bruscamente interrotti, quasi cancellati, al punto che la Hunziker nella sua autobiografia non ha nemmeno lontanamente citato il fratello maggiore.

Non solo, oggi l’uomo ha 53 anni e qualche tempo fa aveva subìto una delicata operazione al cervello. In quell’occasione Andrea aveva chiesto, tramite una lettera, di poter incontrare le sue nipotine, figlie di Michelle e Tommaso Trussardi. Lettera alla quale, però, non ha mai avuto risposta.

Ancora non si sa quali siano stati i motivi che hanno portato la modella a cancellare completamente dalla sua vita il fratello, ma i fan ancora oggi continuano a chiederselo. Chissà se prima o poi, nonostante la riservatezza, Michelle si aprirà sull’argomento?

