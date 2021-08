Il noto ed iconico cantante Al Bano lavora nel panorama musicale italiano da anni. Ecco la cifra che è riuscito ad accumulare.

Albano Carrisi, nato il 20 maggio 1943, rappresenta un vero e proprio volto simbolo del panorama musicale italiano. Vincitore di 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, ha fatto sognare più di una generazione con la sua musica e soprattutto con il duo formato con la ex moglie Romina Power. La sua carriera ebbe iniziò nel 1965, anno in cui incise il suo primo disco – La strada – e culminò negli anni ’80 quando pubblicò il suo album di maggior successo Felicità/ Arrivederci a Bahia. Ma in più di cinquant’anni di carriera, a quanto corrisponderà il patrimonio che Al Bano è riuscito ad accumulare? Scopriamolo insieme.

Ecco il patrimonio di Albano Carrisi

Come spesso accade per figure di spicco del mondo dello spettacolo, sono molte le persone che si chiedono se questi vip navighino nell’oro. Al Bano è un artista di fama internazionale che lavora da quando aveva poco più di trent’anni e sicuramente, nel corso della sua lunga carriera, avrà guadagnato una cifra da capogiro. Ovviamente non si sa di preciso a quanto ammonti il reddito del cantante, possiamo però sottolineare che, solo per la partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo 2020, Carrisi e Romina Power abbiano guadagnato ben 50 mila euro.

Al Bano, inoltre, è proprietario di un’azienda vinicola tutta sua: i prodotti della società possono arrivare a costare da 12 ai 60 euro per bottiglia di vino acquistata. Nonostante questo, lo stesso cantante aveva dichiarato che, in realtà, la pensione riservata per lui dallo Stato non sia così sostanziosa come si possa pensare: “Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370″ – ha rivelato Albano in un’intervista rilasciata all’Agi – “Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia”. Problema che, a quanto pare, coinvolge più di un volto noto della tv, dato che lo stesso attore Gianfranco D’Angelo, in una delle sue ultime apparizioni in tv, aveva lamentato proprio la bassa pensione che riceveva nonostante i tanti anni di contributi.

