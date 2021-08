Emma Marrone osa in costume colore carne: décolleté in primo piano, esagerata

Vediamo insieme l’incredibile immagine che ha pubblicato direttamente Emma Marrone sul suo profilo Instagram, lasciando tutti senza parole.

Lei è una delle cantante maggiormente apprezzate del panorama italiano che sono uscite dal programma di Maria De Filippi, ovvero Amici.

Stiamo parlando della bravissima e bellissima Emma Marrone, che giustamente si sta godendo un meritato periodo di vacanze.

Come abbiamo potuto vedere dal suo profilo social di Instagram che è sempre molto seguito ed apprezzato, la bella cantante si sta godendo qualche giornata di relax in a Positano, uno tra i luoghi più incantevoli del nostro bel paese.

Emma si sta rilassando tra buon cibo e mare, oltre che a qualche esercizio con la chitarra per tornare ancora più carica che mai per il nuovo anno lavorativo.

Il costume non lascia scampo ad Emma

Siamo sicuri che a breve, infatti uscirà un suo nuovo lavoro discografico e che potremmo rivederla anche nuovamente su di un palco, cosa che in tantissimi aspettano con ansia, come sicuramente anche lei.

Negli ultimi anni Emma è stata davvero molto impegnata, prima a sconfiggere nuovamente la malattia che l’aveva colpita, poi successivamente a riprendersi.

Per concludere con il grande ritorno sulla scena musicale con enormi hit, come l’ultima uscita ad inizio dell’anno in coppia con Loredana Bertè dal titolo, “Che sogno incredibile” che ha scalato tutte le classifiche possibili ed immaginabili.

Ma torniamo alla fotografia che la bellissima Emma ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, seguito da ben oltre 5 milioni di follower.

Ha pubblicato, infatti una sua immagine in costume, color carne, con i capelli bagnati dalla salsedine, ed indosso un grande paio di occhiali neri.

Emma ha anche una collanina che finisce proprio nel suo décolleté e l’occhio di chi guarda, ovviamente finisce proprio lì, per la gioia del pubblico che la segue.

Come didascalia dell’immagine troviamo le seguenti parole:

“Tutto sgranato. Pure i pensieri”

Sicuramente si riferisce al fatto che si sta rilassando e sta rimettendo in ordine tutte le sue idee, ma ovviamente i follower non hanno potuto evitare di farle mille complimenti per la sua incredibile forma fisica che lascia davvero senza parole.