Arisa continua ancora una volta a far parlare di sé per le forme esplosive in costume; la sensualità della cantante in bikini.

Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo, Arisa era finita un po’ fuori dai riflettori, nonostante abbia continuamente realizzato canzoni e pubblicato album. Sono passati ormai più di dieci anni quando, nel 2009, debuttava sul palco dell’Aristo tra le Nuove Proposte con Sincerità, un brano che ha spopolato.

Da lì una serie di successi: tantissimi album, apparizioni televisive (nel 2020 è anche entrata nel gruppo dei professori di canto di Amici) e anche cinematografiche, con diverse esperienze come attrice e doppiatrice.

In questi mesi, la cantante ha spopolato anche sui social, dove ha parlato con orgoglio delle sue (apprezzatissime) forme generose, mostrate spesso con scatti sensuali; ancora una volta, incanta con un nuovo scatto.

Arisa, forme esplosive al mare in costume

Ancora una volta, la cantante genovese fa parlare di sé per le sue abbondanti forme; le curve da capogiro, in questi mesi, hanno conquistato i suoi tantissimi follower (quasi 900 mila).

Un recente scatto su Instagram vede Arisa godersi i restanti giorni di vacanza, rinfrescandosi in acqua; il costume giallo indossato per il mare tiene però a stento il décollété esplosivo della cantante.

Gli scatti postati dalla cantante vogliono anche diffondere il messaggio di “Body Positive”, ovvero di accettazione totale del proprio corpo; grazie alla sua popolarità, sicuramente Rosalba può influenzare positivamente migliaia di giovani ragazzi e ragazzi ad accettarsi per come sono.

Recentemente, abbiamo visto la cantante esibirsi sul palco dell’Ariston all’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo (con il brano Potevi fare di più), oltre che realizzare il singolo che ha accompagnato l’Italia alla vittoria dell’Europeo, Coro Azzurro, realizzato insieme a Gli Autogolo e Dj Matrix. La cantante non prenderà però parte alla nuova edizione di Amici, sostituita come professoressa di canto da Lorella Cuccarini.