A distanza di qualche tempo dal tragico incidente, Gianni Morandi si lascia andare ad un doloroso sfogo.

Una superficialità che è costata cara all’ amato cantante nostrano Gianni Morandi. L’ uomo, infatti, ha subito una gravissima ustione alle mani a seguito di un incidente domestico, quando stava bruciando delle sterpaglie.

Quel tragico accaduto gli è costato un ricovero di quasi un mese presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena e moltissima fisioterapia. Non solo le mani sono state danneggiare dall’ incendio, ma anche le gambe a quanto pare.

Un percorso doloroso e difficile quello che ha dovuto affrontare il talento della musica italiana che ha preoccupato non di poco i fan circa il suo stato di salute, dato che inizialmente lamentava di aver perso sensibilità ad una mano.

Ma l’ uomo non ha mai penso l’ ottimismo e il sorriso che lo ha sempre contraddistinto, e con una buona fisioterapia sta lentamente migliorando, anche se a distanza di qualche mese non riesce a dimenticare i terrore provato quel giorno.

Gianni Morandi: Il dolore e l’ importanza della moglie Anna

Anna Dan, per il cantante, è una figura costante nella sua vita. Lei è una persona carismatica sempre pronta a supportare e a spalleggiare il marito con il quale ancora oggi si dimostra innamoratissima.

Dopo un primo matrimonio andato in fumo, Gianni ha ritentato con l’ attuale moglie, scelta che si è dimostrata vincente nel tempo. I due sono in grande sintonia e hanno affrontato con un’ invidiabile forza anche quest’ ultimo incidente.

Pochi giorni dal ricovero, Morando aveva postato una foto in cui non nascondeva quanto fosse importante per lui la moglie: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama”.

Ancora non riesce a scordare glia attimi di panico di quei giorni. Ha infatti detto in alcune dichiarazioni: “Potevo morire in quella buca con le braci. E invece sono vivo. Anche se ho ancora la mano fasciata e soffro perchè vorrei ricominciare a suonare la chitarra”.

Tra l’ altro, il cantante, ha reso Anna un personaggio pubblico nel mondo dei social, o forse è stato proprio il contrario: la vita quotidiana è costantemente condivisa da Gianni tramite i propri canali e in quei video e foto che emozionano i follower spesso è presente la moglie.