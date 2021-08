Dopo anni, finalmente è stato svelato il mistero della mascotte di Striscia la Notizia. Ecco chi è che si nasconde dietro il Gabibbo

È sicuramente il simbolo di uno dei programmi televisivi più seguiti. Il Gabibbo, mascotte del programma di intrattenimento “Striscia la Notizia”, ha fatto la storia del telegiornale satirico di Canale 5. Ma tutti si sono sempre chiesti chi si nasconde dentro il costume del pupazzo rosso.

Non esiste Striscia la Notizia senza il Gabibbo. Il pupazzo rosso più famoso della tv italiana è diventato un’icona del programma e di canale 5. Ma chi si nasconde all’interno del costume e chi è colui che interpreta la parte del Gabibbo?

Striscia la Notizia, ecco chi si nasconde dentro al Gabibbo

Striscia la Notizia è un telegiornale satirico che ha fatto la storia della televisione italiana e della rete Mediaset. Al centro del programma di Canale 5, si sono alternati personaggi di spicco, presentatori e veline. Ma un personaggio è rimasto sempre lì: il Gabibbo.

Simpatico pupazzo rosso dalla bocca enorme, il Gabibbo è l’icona del programma. Con la sua voce buffa e riconoscibile, partecipa a gag, spot e spesso lo si vede ballare con le veline. Ma vi siete mai chiesti chi è che interpreta il Gabibbo?

Negli anni, il Gabibbo è stato interpretato da diversi attori. Fino al 2017, dentro il costume del Gabibbo c’era Gero Caldarelli, attore, comico e mimo italiano. L’artista ha partecipato a film come “Drive In”, in quell’occasione incontrò Antonio Ricci, storico autore del programma.

Chi c’è oggi nel pupazzo del Gabibbo

Oggi, dentro il pupazzo del Gabibbo c’è Rocco Gaudimonte. L’interprete della mascotte di Striscia è un ballerino e coreografo. Gaudimonte è infatti appassionato di danza e musica e insegna Jazz e Swing.

Ma la voce del Gabibbo non è quella di Gaudimonte, bensì quella di Lorenzo Beccati. È proprio lui, con le sue capacità oratorie, ad aver dato l’inconfondibile voce del pupazzo rosso.