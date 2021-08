Terribile e tragico incidente per Aurelia Rita Del Gaudio, nota magistrata di Bologna: è morta dopo che i vestiti che indossava hanno preso fuoco mentre stava cucinando.

Un tragico incidente accaduto lo scorso lunedì 9 agosto. La nota magistrata di Bologna Aurelia Rita Del Gaudio, di 72 anni, ha preso fuoco mentre stava cucinando ai fornelli della sua abitazione. La donna, dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, è morta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. A dare il triste annuncio il marito, con un post sul profilo Facebook del giudice.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Aurelia era in cucina quando il vestito che indossava ha preso fuoco. La donna ha cominciato ad urlare attirando l’attenzione del marito che è intervenuto immediatamente. L’uomo, vedendo la moglie avvolta tra le fiamme, si è gettato sopra di lei per spegnere il fuoco, causandosi a sua volta delle pericolose ustioni. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e il 118 che ha subito trasportato i due coniugi in ospedale.

Aggiornamenti continui da parte del marito sul profilo Facebook di Aurelia, che avvisava i cari e gli amici sulle condizioni della moglie: “le condizioni di Aurelia non stanno migliorando oggi l’ho vista attraverso un vetro è sedata e voglio pensare che dorma senza dolore o ricordi di questa terribile tragedia.” Poi la notte tra il 12 e il 13, la magistrata si è spenta e con lei, anche un po’ il marito, distrutto, al quale era legata da più di 20 anni. Franco, il marito, annuncia la morte della moglie e lo fa con un commovente messaggio, le ultime parole scritte riportano: “un sentitissimo ringraziamento per essere stati vicini al mio dolcissimo amore che già ora mi manca infinitamente.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Palermo: donna di 30 anni trovata a terra, in casa, attorno al collo un filo elettrico