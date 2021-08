Justine Mattera fa impazzire internet con scatti al cardiopalma del suo corpo statuario: il bikini è micro e il lato b in primo piano.

In Italia ormai dal lontano ’94, la showgirl e conduttrice statunitense è amatissima dal pubblico, nonostante sia da qualche anno lontana dalla televisione. La Mattera, di origine italiane, si laurea proprio in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, per poi trasferirsi in Italia (a Firenze) per proseguire gli studi in Lingua e letteratura e Storia dell’Arte.

Inizia a lavorare come modella e cubista per mantenersi gli studi, ma grazie a un suo singolo arriva il successo che la porterà ad essere il volto simbolo dell’italodance del periodo e le spalancherà le porte della televisione.

Il resto è storia, e a 50 anni compiuti Justine è ancora capace di far sognare proprio come faceva da ventenne; nuovi scatti in costume fanno letteralmente impazzire i fan su internet.

Justine Mattera, la showgirl da urlo in costume mostra il lato B: che fisico a 50 anni!

Come tanti suoi altri colleghi VIP, anche la Mattera si sta godendo le vacanze e, come location, sceglie molto spesso il nostro paese; direttamente da Roseto Capo Spulico, piccolo comune calabrese, arriva uno scatto che manda in visibilio i suoi followers.

Su Instagram, la Mattera si mostra con una foto al cardiopalma che la vede ritratta a mangiare un gelato con un mini bikini: il lato B è in primo piano e il corpo slanciato come sempre.

Leggi anche –> Roberta Di Padua torna sui social trasformata: il drastico cambio look della dama

Più di 20.000 al momento i like della foto, con diversi commenti (di VIP e non) che si complimentano con la bella showgirl italoamericana, che mostra un fisico da far invidia alle sue colleghe più giovani.

Leggi anche –> Benedetta Parodi ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della conduttrice

Quest’anno, grazie alla sua autobiografia Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?, i fan hanno avuto modo di scoprire i retroscena sulla bella e bionda conduttrice, che ha sempre incantato non soltanto per la sua sensualità, ma anche per la sua simpatia e umanità.