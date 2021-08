La bellissima modella argentina si mostra su Instagram mentre è in palestra, ecco cos’ha pubblicato Wanda Nara

Una foto da urlo per una donna da urlo. A Wanda Nara basta poco per stuzzicare i propri fan e mandarli in visibilio. Durante l’allenamento in palestra, la modella argentina si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Lavoro duro e impegno per ottenere (e mantenere) un fisico da urlo. Obiettivo sicuramente raggiunto dalla bella Wanda, che ha dimostrato con una foto i risultati raggiunti in allenamento. Un fisico invidiabile che ha scatenato il pubblico.

Wanda Nara ecco la foto al cardiopalma

La bellissima modella argentina pare essere in splendida forma e gli allenamenti sicuramente stanno ripagando. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Wanda Nara si mostra con un bellissimo top rosa che esalta le sue forme.

Nonostante l’assenza di trucco, Wanda risulta essere comunque bellissima e attraente come poche altre. In un video pubblicato insieme alla foto, la bella Wanda esprime leggerezza e vitalità, accompagnando il post con il messaggio “Home sweet home”.

Wanda ha infatti terminato le proprie vacanze con il compagno Mauro Icardi, giocatore del Paris Saint Germain. I due hanno trascorso settimane in giro per il mondo, visitando il continente africano, Capri, per poi tornare a Milano.

La bella Wanda non si è risparmiata sul look per l’attività fisica, e ha voluto condividere il suo bellissimo stile con in fan. Dopo la pubblicazione della foto, infatti, i followers sono andati in estasi per la bellissima modella argentina, inondandola di complimenti.

Wanda Nara vive tra Milano e Parigi (città dove vive e lavora il suo fidanzato). Da qualche anno lavora anche come procuratore, proprio per il suo fidanzato Mauro Icardi che si è trasferito dall’Inter al Paris Saint Germain.