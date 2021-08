La conduttrice Benedetta Parodi ha effettuato qualche “ritocchino” ? Il prima e il dopo dell’amatissimo volto della tv nostrana.

La quasi cinquantenne Benedetta Parodi ha spopolato in questo ultimo decennio, diventando una vera e propria icona della cucina. “Zia Bene”, come si fa chiamare su Instagram, è infatti conosciuta per i programmi a tema culinario che ha condotto prima su Mediaset (ricorderete sicuramente Cotto e mangiato) e poi su La7.

In questi ultimi anni, arriva anche il passaggio alla Rai a Domenica In, dove affianca brevemente la sorella Cristina alla conduzione del programma, mentre le varie case editrici hanno continuato a pubblicare i suoi libri di ricette.

Sposata col giornalista sportivo Fabio Caressa ormai da più di vent’anni, la Parodi sembra aver ceduto alla tentazione del “ritocchino” per celare i segni dell’età. Vediamo il prima e il dopo.

Benedetta Parodi e il ritocchino, il prima e il dopo

Anni fa, la Parodi è stata protagonista a Striscia la notizia nella sezione “Fatti e Rifatti”, dedicata ai VIP che hanno fatto uso di ritocchino; nello specifico, il servizio aveva evidenziato un naso perfezionato molto diverso, secondo i curatori di Striscia, rispetto a quello di anni prima.

Leggi anche –> Wanda Nara, l’allenamento è bollente: nel selfie si vede più del dovuto

Il pubblico si divide comunque fra chi pensa che la Parodi non sia cambiata nel corso degli anni e chi invece sostiene che ci siano stati, seppur lievi, interventi. La Parodi ha comunque confessato a Gente di aver rifatto il naso, considerando anche il problema di polipi; il risultato però non l’avrebbe soddisfatta e dunque, a quanto detto, si sarebbe pentita della scelta.

Leggi anche –> Lampadine a basso consumo: come trovarle e quando servono davvero

Nessun intervento così “pesante” dunque per la Parodi, che si mostra splendida sui social in queste vacanze, tra foto col marito Fabio Caressa e foto in bikini che mettono in evidenza una silhouette in perfetta forma; tutto rigorosamente senza ritocchini, ovviamente!