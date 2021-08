La “Zia d’Italia” vanta enormi successi televisivi ed è tra le conduttrici più ricercate. Ma quanto guadagna Mara Venier?

È una delle conduttrici simbolo della televisione italiana degli anni duemila, sicuramente tra le più amate e ricercate. Stiamo parlando, ovviamente, della bellissima Mara Venier. I suoi programmi sono sempre un successo e il suo stile di conduzione ha fatto la storia della televisione italiana.

Mara Venier può infatti vantare una carriera ricca di successi, grazie ai suoi programmi televisivi condotti in maniera impeccabile. Con la sua bravura e simpatia ha conquistato milioni di italiani, diventando una delle conduttrici più pagate in Italia. Ma quanto guadagna davvero Mara Venier? Vediamolo subito.

Ecco quanto guadagna Mara Venier

Pensare ad una Rai senza Mara Venier è impossibile, il suo sorriso e la sua simpatia sono diventati indispensabili per la conduzione di programmi come “Domenica In”. La sua bravura nel trasmettere fiducia ed entrare in empatia con il pubblico le hanno permesso di ottenere grandi successi con i suoi programmi.

Gli ascolti record e il rapporto, quasi intimo, costruito negli anni con il suo pubblico, le hanno permesso di diventare una delle conduttrici italiane più pagate. Innumerevoli voci parlano infatti di uno stipendio con cifre record.

Non è semplice conoscere gli incassi della “zia Mara”, ma numerose indiscrezioni hanno fatto trapelare alcune interessanti cifre riguardo ciò che percepisce la presentatrice biondo platino.

Secondo alcune voci, infatti, Mara Venier godrebbe di un contratto artistico (valido per la presentazione a Domenica In) che le farebbe percepire tra i 500 e i 600 mila euro. Ovviamente, a questa cifra si aggiungono numerosi benefit e ulteriori cachet.

La Venier, infatti, ha condotto il settantesimo Festival di Sanremo con Amadeus in occasione della serata finale. Come ben si sa, i cachet del Festival della Canzone Italiana sono molto alti. Questo avrà sicuramente arricchito le tasche della bellissima Mara.