Fabio Fazio, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Da non credere

Fabio Fazio, che lavoro faceva il savonese prima di diventare un famoso conduttore? Ecco il suo sorprendente impiego, da non credere.

Il conduttore savonese è tra i più amati dal pubblico italiano e vero e proprio volto fisso della Rai; sulle reti statali, si è spostato diverse volte col suo storico programma Che tempo che fa, ottenendo sempre un grandissimo successo. t

Ben ventisette sono i riconoscimenti all’attivo vinti da Fazio, che lo rendono il conduttore della Rai più premiato di sempre; dagli inizi negli anni ’80 con programmi giornalistici e dedicati ai ragazzi di strada ne ha fatta il savonese, arrivando a condurre inoltre quattro edizioni del Festival di Sanremo.

Un successo raggiunto con gavetta e sacrifici, che ci fanno porre una semplice domanda: che lavoro faceva prima di diventare il celebre conduttore che è oggi?

Fabio Fazio, il lavoro prima della conduzione

Dopo essersi laureato in lettere all’Università di Genova (con una laurea sul rapporto fra letteratura e musica, prendendo in analisi i testi dei cantautori italiani) Fazio entra subito a contatto con la Rai, esordendo in radio nell’82 col programma Black out.

Durante la trasmissione, Fazio si occupava di realizzare imitazioni; da qui, partecipando ad un grande provino organizzato da Bruno Voglino per la Rai, riesce subito ad esordire in televisione in un programma niente meno che di Raffaella Carrà, prendendo parte nell’83 a Pronto Raffaella.

Dopo diverse altre apparizioni televisive (tra cui quella in Loretta Goggi in quiz, condotto dalla cantante), a fine degli anni ’80 conduce con Walter Zenga e Roberta Termali Forza Italia per Odeon TV e poi tanti altri programmi per la Rai, fino ai giorni nostri.

Dopo gli studi quindi, Fazio col suo talento è riuscito subito a lavorare per la Rai, dividendosi fra radio e tv; nella prossima stagione televisiva, ritornando al presente, sarà ancora una volta al timone di Che tempo che fa con i nuovi appuntamenti.