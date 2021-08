Gli intrecci e le storie amorose di Beautiful appassionano da anni migliaia di telespettatori, tanto da essersi affezionati ai vari protagonisti.

Tra i vari personaggi che si sono succeduti in Beautiful, quello di Darla Einstein Forrester è sicuramente uno di quelli che ha fatto emozionare più il pubblico. L’ attrice, che all’ anagrafe figura come Shae Harrison è stata inserita nella trama più di 30 anni fa, nel 1989.

Darla, la segretaria della stilista Sally Spectra, ha vissuto poco soddisfacenti storie d’ amore con personaggi rivestendo un ruolo secondario sino a quando a sposato Thorne, il minore dei Forrester, che le ha dato maggiore visibilità.

La scomparsa dalle scene di Beautiful di darla si hanno nel 2015 quando perse la vita investita da una macchina, mentre era intenta a soccorrere la nipote Phoebe che aveva forato una gomma.

Da allora la donna comparve nelle scene di Beautiful solo in veste di apparizioni alla figlia Aly, la quale però come la madre, morì tragicamente a causa di un incidente.

Oggi a distanza di quasi 10 anni, molti affezionati alla Darla di Beautiful, ma anche alla stessa Shae Harrison si chiedono che fine abbia fatto e purtroppo le notizie non sono incoraggianti.

Darla e il dramma della malattia

Dopo aver recitato una delle ultime puntate di Beautiful nel 2015, Schae Harrison ha scoperto di essere affetta da una terribile malattia che ora la costringe ad avere il supporto della sedia a rotelle.

L’ attrice statunitense si sarebbe accorta di avere una malattia degenerativa, la fibromialgia cronica che l’ ha costretta a rinunciare ad altre partecipazioni in serie tv, come nel telefilm Caste.

La Darla di Beautiful sta quindi affrontando un percorso difficile, che l’ ha portata ad allontanarsi dai riflettori, anche a causa delle difficoltà a reggersi in piedi per ore e che le porta difficoltà cognitive.

Le cure sono molte costose ed incidono non poco sull’ economia di Schae che non può più lavorare. Proprio per questo l’ amica Cathy Tomas ha organizzato una raccolta fondi in sostegno dell’ attrice.