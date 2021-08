Una delle più amate protagoniste del programma Vite al Limite ha perso purtroppo la battaglia contro l’ obesità.

Tutti conosciamo il dottor Younan Nowzaradan e la trasmissione del quale è il medico protagonista, Vite al Limite, che racconta di una clinica che contrasta la malattia dell’ obesità.

Gli episodi raccontano i percorsi di infanzia e di cura dei pazienti che abbiamo imparato a conoscere e dei quali ci siamo affezionati: tra questi la giovane Gina Marie della quale, purtroppo, c’ è pervenuta la triste notizia della sua morte.

Gina aveva 30 anni. La sua lotta contro i disturbi alimentari è iniziata sin da piccola in seguito agli abusi fisici e verbali del padre, a causa dei quali cercava conforto ingozzandosi di cibo.

Tutto ciò l’ aveva portata in profonda depressione, anche a causa delle prese in giro e del bullismo da parte dei suoi coetanei.

Il sogno della ragazza è sempre stato quello della danza che le aveva dato la forza di continuare a vivere: in questo periodo rimaneva in contatto con il mondo tramite i social e in particolare Tik Tok dove pubblicava video.

Nei video lei ballava e incitava le altre ragazze in sovrappeso a fare altrettanto, proprio perchè la danza a detta di Gina “non conosce limiti“. Avrebbe voluto aprire una scuola di ballo per bambini con esigenze speciali.

Tutti i pazienti di Vite al Limite che hanno perso la lotta contro l’ obesità.

Molti di noi si saranno chiesti perchè il Dottor Nowzaradan fosse sempre così burbero e inflessibile con i proprio pazienti che non riuscivano a rispettare il percorso terapeutico: oggi lo abbiamo capito.

L’ obesità è una malattia subdola da cui è difficile liberarsi e questo il dottore lo sapeva benissimo perchè la conseguenza del mancato rispetto delle direttive impartite da egli stesso significa quasi sempre morte del paziente.

Sono infatti già 8 i volti amati di Vite al Limite che non ce l’ anno fatta durante o dopo il programma a causa del sovrappeso: prima di Gina Maria Krasley, 30 anni, erano deceduti anche Henry Foots (nel 2013 a 54 anni), Robert Buchel (nel 2017 a 41 anni), James ”L.B.” Bonner (suicida a 30 anni nel 2018), Lisa Fleming (nel 2018 a 50 anni), Sean Milliken (nel 2019 a 29 anni), Kelly Mason (nel 2019 a 42 anni), Coliesa McMillian (nel 2020 a 41 anni).

