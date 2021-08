Ornella Muti, superati abbondantemente i sessant’anni, continua ancora ad incantare il pubblico in costume col suo fisico divino.; la foto.

L’attrice romana classe ’55 ha ormai abbondantemente superato i sessant’anni, ma non ha nessuna intenzione di cedere il passo alle nuove generazioni. I millennials probabilmente non conosceranno bene l’attrice, che negli anni ’70 e ’80 ha vinto numerosi premi e lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Mario Monicelli e Woody Allen.

La sua assidua presenza sui social però le permette di arrivare anche ai più giovani, che possono apprezzare tutta la sua bellezza, mai sfiorita nonostante gli anni; in costume, è ancora una dea.

Ornella Muti, l’attrice divina in costume anche a 66 anni

Come tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, l’attrice cinematografica, televisiva e teatrale si gode le vacanze estive, non perdendo l’occasione di postare foto vintage, foto insieme alla figlia Naike (anche lei bellisima e che molto spesso viene scambiata come la sorella della madre) e scatti dei momenti di relax.

Direttamente dal mare del Salento, l’attrice ha pubblicato uno scatto che la vede in acqua con occhiali da sole e costume; si sprecano i complimenti nei commenti, con Ornella che dimostra di non avere nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani.

Negli anni ’80, la Muti è stata al centro del gossip per una presunta liason con Adriano Celentano, nata sul set del film Innamorato Pazzo uscito nel 1981; mamma di tre figli, di Naike non ha mai rivelato l’identità del padre, mentre gli altri sono il frutto del rapporto con Federico Facchinetti.

Ornella, insieme a Naike, si sta impegnando per promuovere la legalizzazione di centri di terapia che usano la cannabis come rimedio medico; la stessa Naike ha postato senza veli tra le foglie di marijuana, dimostrando a tutti come dalla mamma abbia anche ereditato un’immensa bellezza e sensualità.