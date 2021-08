L’attrice e modella Francesca Chillemi è felicemente fidanzata ormai dal 2014. Ma chi è l’uomo che ha conquistato la bella ex Miss Italia?

La nota attrice Francesca Chillemi è nata nel 1985, ha 36 anni, ed ha raggiunto il successo grazie alla vittoria di Miss Italia nel 2003. Da allora, ha deciso di lasciare il mondo della moda per dedicarsi alla recitazione: partecipò ad Un medico in famiglia e Carabinieri, conquistando l’esperienza che le serviva per diventare un attrice di successo.

Il suo ruolo più importante, però, è quello di Azzurra nella serie tv con Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti. La bella Francesca interpreta il personaggio di una ragazza che, dal suo trasferimento in convento, ha un’evoluzione incredibile: dall’essere un’adolescente egoista, venale e viziata, diventa un punto di riferimento forte e maturo per le coinquiline.

Nella serie abbiamo visto Azzurra innamorata del burbero avvocato Guido, e nella vita reale?

Francesca è felicemente fidanzata dal 2014 con Stefano Rosso.

Chi è Stefano Rosso?

L’ex Miss Italia e Stefano Rosso stanno insieme dal 2014, i due sono inseparabili e dal loro amore è nata anche una splendida bambina, Rania. La Chillemi dichiarò che non fu un vero e proprio colpo di fulmine, i due si conobbero già nel 2010, ma ci volle qualche anno perché la storia potesse prendere il via. A conquistare il cuore della giovane attrice fu l’estrema purezza di Stefano: “la prima persona che non mi ha raccontato balle” – ha dichiarato in un’intervista di qualche anno fa.

Stefano Rosso ha 42 anni, nato nel 1979, è stilista, imprenditore e dirigente sportivo. E’ cofondatore e CEO della D-Cave e membro del consiglio OTB Group, società fondata dal padre che controlla grandi marchi di moda come Diesel, Dsquared e Just Cavalli.

Dal 2018, inoltre, è presidente del club calcistico L.R. Vicenza.

Insomma, il compagno di Francesca Chillemi è ciò che s può definire un pesce grosso, ma come ha dichiarato Francesca è stata la sua purezza a conquistarla.

I due sono riusciti negli anni a costruire una bella famiglia felice, anche grazie alla nascita, nel 2016, della loro primogenita Rania.

