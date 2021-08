Rivelate le anticipazioni di Beautiful: Steffy e Finn sono prossimi alle nozze e la novella sposa fa una particolare richiesta a Hope.

Sono appena uscite le anticipazioni della prossima puntata di Beautiful e, da quello che possiamo intuire, sarà un episodio particolarmente entusiasmante, ricco soprattutto di colpi di scena. La serie che appassiona miliardi di telespettatori ogni anno, ricca di momenti di suspense, romantici e non, anche questa volta non si è risparmiata.

L’annuncio delle nozze tra Steffy e Finn è arrivata all’improvviso, ma ciò che più sconvolgerà nella prossima puntata, sarà una richiesta molto particolare che la novella sposa rivolgerà alla sua ex rivale Hope Logan.

LEGGI ANCHE —> Beautiful, che fine ha fatto Ridge? Ecco l’attore Ronn Moss oggi, irriconoscibile

Anticipazioni americane di Beautiful

La figlia di Ridge è pronta a sposare il suo amato Finn, decide così di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vedremo Steffy, all’inizio della puntata, che recarsi a casa di Hope e Liam per fare ad entrambi una richiesta importante.

Al suo arrivo, Steffy annuncia le nozze e comunica che verranno celebrate a casa di Eric, senza purtroppo la presenza della madre. Detto ciò, Steffy si rivolge così ad Hope chiedendole di abbandonare per sempre l’ascia di guerra e dimenticarsi il passato (le due erano state rivali in amore per Liam).

LEGGI ANCHE —> Beautiful, che fine ha fatto Stephanie? Ecco l’attrice oggi

Una volta raggiunta la pace con la moglie dell’ex, la neo sposa chiede all’ormai ex rivale di farle da damigella d’onore! Un annuncio bomba che lascia Liam e Brooke scioccati e felici allo stesso tempo.

Nella prossima puntata però, accadrà qualcosa di inaspettato: il ritorno sulle scene di Sheila Carter. A quanto pare, la nostra antagonista sarà fautrice di molte tensioni prima delle nozze e la sua presenza muterà il corso degli eventi.

Sheila infatti chiederà a Finn di parlare in privato e gli rivelerà un dettaglio sconvolgente: Sheila è la sua madre biologica! Come reagirà Finn alla sconvolgente rivelazione della Carter? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni.