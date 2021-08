Max Allegri è pronto ad iniziare una nuova stagione con la Juventus, mentre si gode l’amore con Ambra Angiolini…ma avete mai visto la sua ex?

A grande richiesta, dopo la prima e quasi disastrosa esperienza di Andrea Pirlo (“solo” un quarto per lui) come allenatore della Juventus, Max Allegri è tornato in sella alla panchina della Vecchia Signora, in un valzer estivo di allenatori che ha visto il ritorno in Serie A di nomi grandissimi (come Mourinho e Sarri).

Al suo fianco, sia nella preparazione a questa nuova avventura che negli anni passati fuori dal campo, la compagna Ambra Angiolini. L’attrice la conosciamo tutti, ma avete mai visto la sua ex? Bellezza sorprendente.

Max Allegri, chi c’era prima di Ambra Angiolini: bellezza prorompente

Il tecnico livornese è stato sin da giovanissimo al centro dei gossip; nel ’92, mentre giocava nel Pescara, lascio l’allora compagna a due giorni dalle nozze, che poi sono comunque avvenute due anni più tardi e dalle quali è nata una figlia.

Dopo un’ulteriore relazione dalla quale ha avuto il suo secondo genito, Allegri ha iniziato una relazione con la splendida Gloria Patrizi, ex-valletta e modella nonché playmate di Playboy Italia.

Dal fisico statuario, la Patrizi, classe ’86, ha partecipato a Miss Italia nel 2007 vincendo poi il premio Miss Eleganza. In molti la ricorderanno probabilmente per gli scatti bollenti senza veli realizzati per Playboy.

I due si sono conosciuti nel 2012, con Max allora 45enne e più grande di ben 19 anni rispetto a Gloria, allora 26enne; iniziata la relazione, sono finiti più volte suoi giornali, salvo poi chiudere nel 2016.

Come tutti sappiamo, tre anni più tardi l’allenatore ha iniziato una relazione con Ambra Angiolini, un’altra bellezza nostrana; per quanto riguarda Gloria invece, ha trovato l’amore fra le braccia dell’imprenditore Braghieri, col quale si è anche sposata. Il lieto fine, insomma, sembra esserci stato per tutti.