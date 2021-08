Grande Fratello, ricordate Nando? Che fine ha fatto dopo la carriera a luci rosse

Al Grande Fratello aveva ottenuto la notorietà, poi sono arrivati i film a luci rosse, ma oggi che cosa fa Nando Colelli? Scopriamolo insieme.

È stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione del Grande Fratello 11: dopo il reality Nando ha intrapreso la strada del porno, facendosi strada come attore a luci rosse. Ma che cosa fa oggi l’ex gieffino?

Nando Colelli durante il reality show di Canale 5 ha conquistato non solo i telespettatori ma anche una sua coinquilina, Margherita Zanatta, con la quale si era fidanzato. Correva l’anno 2010 e lo show Mediaset era arrivato alla sua 11esima edizione. La partecipazione al GF ha svoltato la vita del giovane di Latina: grazie al reality Nando è riuscito a farsi conoscere da una larga fetta di pubblico.

Chi è Nando Colelli

Classe 1985, Nando è nato ad Aprilia, Latina, prima di entrare nella Casa aveva dichiarato di essere intenzionato a vincere: “Devo ristrutturare casa, ho bisogno di un po’ di soldi. E poi voglio far morire di invidia la mia ex“. Piccola curiosità: dopo aver fatto il Grande Fratello il 35enne ha poi partecipato anche a Ciao Darwin.

La sua simpatia e il suo costante sorriso gli hanno permesso di farsi conoscere al GF ma è stato appena uscito dal reality che la sua notorietà è scoppiata, quando l’ex gieffino ha deciso di intraprendere una carriera come attore nel mondo del porno. Per molti anni Nando ha proseguito lavorando nei set dei film a luci rosse, ma poi è arrivata la svolta e Nando ha deciso di abbandonare quell’ambiente. Le motivazioni? Scopriamole insieme.

Nando Colelli, addio ai film a luci rosse

Spesso succede di cambiare vita, a volte stravolgendola completamente. Molte volte è anche una necessità. E così è stato per Nando, che ha deciso di dire addio per sempre al mondo dei porno. L’ex gieffino ha deciso di dare una sterzata alla propria vita in nome dell’amore.

Dopo aver terminato la relazione con l’ex coinquilina al GF Margherita Zanatta, Nando ha avuto un flirt con Sara Tommasi e poi è restato single a lungo. Ma è stato l’incontro con Sara Marcello che gli ha cambiato la vita, ed in particolare la nascita di Riccardo. Sì, perché oggi Nando Colelli è padre: il 5 ottobre 2020 è nato Riccardo, che ha portato nei cuori dei genitori tanta gioia.

Dopo aver lasciato i film a luci rosse l’ex concorrente del Grande Fratello oggi conduce una vita normale: fa l’operaio e ha anche giocato in squadre di calcio in campionati di serie minori.

Su Instagram è molto attivo, e conta un seguito non indifferente: più di 10mila followers. Oggi Nando è più felice che mai, e tutta la sua felicità si può vedere anche dalle tante foto di famiglia che pubblica sul suo profilo.