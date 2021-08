Tutti gli alimenti in grado di aiutare nella lotta contro la cellulite, manifestazione topografica della pelle.

La cellulite, comunemente conosciuta come “pelle a buccia d’arancia”, è una delle condizioni più odiata dalle donne, specie in vista della prova costume. Nel corso degli ultimi decenni analizzata spesso come una malattia, è data da depressioni o introflessioni della pelle causata da diversi fattori; da fattori genetici e ormonali a disturbi del metabolismo e cattiva alimentazione, fino ad arrivare ad una più grave infiammazione dei tessuti cutanei.

Per combatterla però, diversi alimenti possono essere degli alleati preziosi; scopriamo insieme quali sono e quali invece sono quelli da evitare a tavola.

Cellulite, come combatterla con gli alimenti giusti

Carne rossa, carboidrati, formaggi grassi e sale (che favorisce tra l’altro anche alcune patologie cardiovascolari) sono tutti elementi da evitare a tavola (o da consumare con moderazione) per non alimentare lo stato infiammatorio della pelle.

Al contrario, alimenti che favoriscono la diuresi e gli antinfiammatori sono dei preziosi alleati e non possono mancare nelle tavole dei vari pasti; frutta, verdura e legumi riducono l’infiammazione e, nello specifico, cetrioli, ananas, melone, anguria, pesche e fragole, o anche carciofi, finocchi, indivia e cicoria sono degli ottimi diuretici naturali.

Consigliati inoltre tutti gli alimenti ricchi di antiossidanti naturali e vitamina C, tra cui spiccano frutti di bosco, kiwi, prugne, agrumi, pompelmo rosa oppure, lato verdure, broccoli e patate.

Per combattere l’infiammazione una grossa mano arriva anche da tutti quegli alimenti ricchi di omega 3, utili anche ad equilibrare gli ormoni femminili. Pasti a base di pesce, soprattutto salmone, tonno, sgombro, sardine, acciughe, trota, pesce spada, sogliola, merluzzo, sono dunque promossi a pieni voti; al contrario, bocciata la frutta secca.

Per prevenire gli attacchi di fame improvvisa e cedere alle carni rosse-o ai dolci, spazio per carni bianche come pollo, coniglio e maiale; il tutto, accostato ad una sufficiente idratazione. Bere tanto, oltre che facile, è fondamentale per la lotta alla cellulite e per tutto l’organismo, specie nei periodi più caldi come i mesi estivi.