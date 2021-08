Un nuovo particolare bonus vaccino premia i lavoratori che si sono vaccinati per limitare la diffusione del COVID-19: come riceverlo.

Il COVID-19 ha improvvisamente stravolto tutto il mondo. Da un anno e mezzo ormai, gli stati sono alle prese con l’emergenza causata da questo virus dall’ampia facilità di diffusione e, oltre ai problemi medici causati, la pandemia ha piegato in due l’economia.

Leggi anche –> Nino D’Angelo, avete mai visto la moglie? Ecco chi è il grande amore della sua vita

In molti si sono trovati, a causa delle restrizioni, ad essere impossibilitati di svolgere il proprio lavoro, con conseguenze catastrofiche sia a livello singolo che a livello di crescita nazionale. Per aiutare i lavoratori in difficoltà, ormai da diversi mesi, il governo ha messo a disposizione diversi fondi realizzando vari bonus; recentemente, arriva anche quello per i vaccinati.

Bonus vaccino in busta paga per i lavoratori: come ottenerlo

L’obbligo del Green Pass a partire dal 6 agosto per determinati momenti della socialità (dai più essenziali ai “semplici” momenti di svago) ha aumentato le richieste per i vaccini, nonostante le proteste dei no-vax; per incentivare ancora di più le vaccinazioni, il governo ha ora deciso di istituire un nuovo bonus.

A differenza degli altri, non parliamo qui di aiuti significativi, quanto di un piccolo incentivo per sostenere ancora di più la campagna delle vaccinazioni; tutti i lavoratori che si sono vaccinati riceveranno quindi direttamente in busta paga una cifra pari a 23 euro.

Un contributo non di certo rilevante, ma che non dispiacerà a tutti i lavoratori già vaccinati; d’altronde, chi crede nella funzione del vaccino si è sottoposto alla somministrazione per ben altri motivi, a prescindere dalla possibilità di essere ricompensati o meno in termini economici.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Tina va via dal programma per sempre? I rumors sulla prossima stagione

Dal canto suo, il governo ha studiato questa nuova strategia per aumentare la percentuale di vaccinati nel nostro paese, anche considerata la minaccia della variante Delta che sta incombendo dopo un periodo positivo di diminuzione dei casi in Italia.