Non manca ormai molto all’uscita del libro di memorie di Harry. A Palazzo tutti tremano al pensiero di cosa ha potuto scrivere su di loro il duca di Sussex.

Il rapporto già sgretolato tra Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, e la Royal family è ormai giunto al punto di rottura finale. Ad un anno dalla Megxit (termine che si riferisce al ritiro del principe Harry e la moglie ed ex attrice Meghan Markle dai doveri come membri della famiglia reale britannica), non riusciamo più a tenere il conto delle bravate fatte dai due coniugi e di cui hanno risentito i membri della Corona inglese.

Pure il rapporto più stretto del principe ormai è diventato irrecuperabile: Harry e il fratello, William duca di Cambridge infatti, sono cresciuti assieme affrontando i doveri e le responsabilità della vita Reale britannica, affrontando la morte della madre Lady Diana e quello che poi ne è derivato, tra i numerosi paparazzi e le dicerie sulla loro famiglia. Nonostante l’affiatamento tra i due, dopo l’arrivo di Meghan Markle nella vita del secondogenito del principe del Galles, Carlo, prossimo alla Corona, i due fratelli si sono allontanati. Anzi, non fanno altro che discutere. L’ultima volta che si sono incontrati è stato in occasione dell’inaugurazione della statua di Lady D e una volta arrivato a Palazzo, hanno detto alcune voci vicine alla famiglia reale, Harry e William hanno iniziato a litigare animatamente.

Un altro motivo di screzio, soprattutto per la nonna di Harry, la regina Elisabetta II, è lo stile di vita sfarzoso adottato dai Sussex, che a quanto pare, abbandonata la Corona britannica, hanno guadagnato cifre da capogiro sulle spalle della famiglia reale. La loro prossima mossa? Sembra essere l’uscita di un libro, che terrorizza tutti a Palazzo.

Harry e il libro di memorie che terrorizza la Corona reale

Si tratta di un memoriale il nuovo libro prossimamente in uscita, scritto dal ghostwriter e premio Pulitzer J.R. Moehringer, per conto del duca di Sussex. Dovrebbe arrivare nelle librerie di tutto il mondo alla fine del 2022, ma a Buckingham Palace stanno già tremando. Ciò che si aspetta di trovare la famiglia reale nel libro di memorie di Harry non è niente di buono. Harry avrà spifferato tutti i segreti ancora celati tra le righe di quelle pagine? Il più terrorizzato di tutti è il principe Carlo. Il futuro re è infatti preoccupato che il figlio abbia messo al centro del mirino la moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia e che abbia parlato male di lei nell’intento di rovinare la sua reputazione, proprio adesso che Carlo vuole farla diventare la prossima regina.

Il duca di Sussex ha promesso che i provenienti del suo memoir andranno tutti completamente in beneficenza, sarà veramente così? Per il guadagno futuro è ancora tutto da vedere, ma sappiamo già che Harry ha intascato 14,7 milioni di sterline (17 milioni di euro) di anticipo dalla casa editrice Penguin Random House, una delle più famose d’America. I Sussex avranno devoluto anche questi milioni in beneficenza? Insomma, ciò che succederà dopo l’uscita del libro del principe Harry è ancora un mistero, nonostante si possa già immaginare qualche dramma a Palazzo.

