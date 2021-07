Daniela, la moglie di Alex Zanardi, ha rivelato quali sono le attuali condizioni del campione: le notizie fanno preoccupare.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi arrivano dalla moglie Daniela che ha svelato come sta oggi il campione ad un anno dal suo terribile secondo incidente che lo ha portato ad un soffio dalla morte. Ecco le sue parole.

“Ha dovuto subire molti interventi di neurochirurgia e ci sono state diverse battute d’arresto“, rivela Daniela in un’intervista per “BMW”, raccontando il percorso successivo all’incidente che non è stato per niente semplice, né per Alex né per il resto della famiglia. “Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico“, ha aggiunto, spiegando che alcuni (timidi) progressi sono stati fatti. “Può comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. A seguito del lungo coma, le corde vocali devono riprendere elasticità e sta seguendo delle terapie anche per questo. Possiede ancora una grande forza nelle braccia e si sta allenando intensamente con delle attrezzature specifiche“. Le parole della moglie di Zanardi non sono esattamente quelle che i fan avrebbero voluto sentire: a distanza di un anno dall’incidente in hand-bike e dopo più di dieci operazioni, lo sportivo ancora non è in grado di parlare.

Ma Alex sta combattendo, e lo sta facendo con tutte le sue forze come già aveva fatto dopo il primo incidente del 2001 che lo aveva privato degli arti inferiori. Proprio da quel terribile evento il campione ha imparato ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e a rialzarsi più forte di prima, mantenendo un atteggiamento sempre positivo. E così sta facendo anche la sua famiglia. Daniela fa ascoltare sempre al marito le canzoni di Venditti, cantante che Zanardi apprezza molto. Ed intorno al 54enne c’è un team di esperti che lo segue passo dopo passo. “Alex è in condizioni stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero“.

Alex Zanardi, l’affetto dei fan

Ad aiutare Zanardi è anche l’immensa ondata di affetto e supporto da parte dei fan. “Colgo l’occasione per dire ‘grazie’, a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei fan e di tutti gli addetti ai lavori del motorsport è stata davvero commovente“, ha fatto sapere Daniela, aggiungendo: “Alex che sta combattendo, come ha sempre fatto“. Che cosa riserba il futuro per Alex? Per ora la sua risposta agli stimoli esterni è buona e il campione mostra di avere fasi di comprensione e risposta.

“È lungo percorso e un’altra grande sfida“, spiega la moglie. “Non posso prevedere quando Alex possa tornare a casa“. Di sicuro nessuno è intenzionato a mollare.

