Meteo oggi domenica 4 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità al Nord, tempo stabile al Centro e al Sud. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di oggi domenica 4 luglio dovrebbe essere all’insegna del maltempo sulle aree settentrionali. Stando a quel che ha riferito ‘Fanpage.it’, la perturbazione in arrivo dovrebbe causare alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali, in alcuni casi intensi, con grandinate e forti venti.

Sulle zone del Sud e sulle Isole maggiori le temperature dovrebbero fare segnare valori sino a 35 gradi. Durante la giornata di domani lunedì 5 luglio dovrebbero avere luogo dell’instabilità residua sul Nord Est e sui settori appenninici.

Dopodiché dovrebbe fare ritorno l’alta pressione. Fin dalla giornata di mercoledì 7 luglio si dovrebbe verificare una nuova ondata di caldo sulla Penisola.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi domenica 4 luglio. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle aree del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal cielo nuvoloso e crescente tempo instabile. Durante la seconda parte della giornata, dovrebbero essere presenti alcuni temporali con anche grandine e venti forti. Si dovrebbe registrare una discesa delle temperature massime, anche se il clima dovrebbe essere afoso.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata di oggi dovrebbe essere all’insegna del cielo un po’ coperto, ma senza elevato rischio di eventuali precipitazioni.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, la situazione meteo dovrebbe essere caratterizzata dal cielo soleggiato con soltanto delle lievi velature. Le temperature dovrebbero essere in leggero aumento sul Centro Sud con vette sino a 35-36 gradi sulle zone dei più bassi settori del Meridione e sulle Isole.