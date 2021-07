Meteo domani venerdì 2 luglio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su gran parte delle zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani venerdì 2 luglio dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte d’Italia. Secondo quanto riportato da ‘Sky Tg24’, il cielo dovrebbe essere sereno, ma non su ogni zona del nostro Paese.

Infatti, a seguito di una mattina all’insegna del sole, si dovrebbero presentare delle isolate precipitazioni, anche a carattere temporalesco, a quote alte del Triveneto. Dei rapidi piovaschi dovrebbero avere luogo sui settori montuosi delle Marche.

Sulle altre aree il tempo dovrebbe essere in prevalenza stabile. Si dovrebbe registrare un calo delle temperature sul Sud, mentre nessuna variazione di rilievo ci dovrebbe essere sul Centro Nord.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani venerdì 2 luglio. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo non sempre stabile sul Nord.

Sul Settentrione il cielo dovrebbe essere caratterizzato prevalentemente dalla stabilità nel corso del mattino. Durante le ore del pomeriggio si dovrebbero verificare alcune piogge o temporali isolati e di breve durata sulle Alpi del Triveneto.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere in generale all’insegna del bel tempo. Il cielo dovrebbe essere in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Possibile nuvolosità sulle Marche con possibili rovesci di breve durata o intermittenti durante le ore pomeridiane. Cielo soleggiato su Roma e alcune nubi su Firenze.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso grazie all’anticiclone. Bel tempo a Napoli e a Palermo.