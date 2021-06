A distanza di quasi un mese dalla morte del giovane cantante Michele Merlo i genitori non si danno pace: le loro sono parole di disperazione.

È passato ormai un mese da quel terribile 6 giugno, giorno nel quale il 28enne Michele Merlo è stato strappato dalle braccia dei suoi genitori. Un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante lo ha portato via per sempre e senza preavviso, e così papà Domenico e mamma Katia non riescono ancora oggi a farsene una ragione. Le parole che hanno rilasciato nella loro intervista per il settimanale “Dipiù” sono strazianti: ecco che cosa hanno detto.

Nonostante il tentativo disperato di salvarlo con un intervento chirurgico, Michele Merlo lo scorso 6 giugno non ce l’ha fatta, ucciso da una forma di leucemia fulminante che ha portato ad un’emorragia cerebrale. La sua morte è arrivata all’improvviso e senza nessun sintomo se non nella settimana prima del decesso, quando il ragazzo ha iniziato ad accusare un forte mal di testa associato a mal di gola. Proprio per questo accettare la sua scomparsa è ancora più difficile sia per i suoi tanti amici che per la sua ragazza Luna e soprattutto per i suoi genitori, distrutti dal dolore.

A parlare in un’intervista per “DipiùTv” è stato proprio Domenico, il papà di Michele. La sue parole sono state molto forti e hanno colpito tutti: “Era il nostro unico figlio, per me e mia moglie non c’è più motivo per vivere. Stiamo insieme da quarant’anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda“, ha dichiarato.

Fino alla sua partecipazione ad “Amici”, la carriera di Michele nel mondo della musica – racconta papà Domenico – non era stata affatto semplice, anzi, la vita del giovane era piena di preoccupazioni. “Aveva sofferto per i no a X Factor e alle selezioni di Sanremo“, ha spiegato, “Questi no gli avevano portato crisi di ansia e attacchi di panico. Lui però non ha mai mollato, andava avanti per la sua strada e inseguiva i suoi sogni“.

Oltre al dolore i genitori di Michele hanno voluto comunicare tutta la propria gratitudine verso chi gli è stato e continua a stare vicino, tra cui anche Maria De Filippi e Emma Marrone. “Lei era come una sorella“, ha detto Domenico sulla cantante. “C’è stata una visita privata, alla camera ardente gli ha teneramente portato un mazzo di rose».

