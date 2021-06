Meteo oggi sabato 26 giugno: cielo sereno e caldo ma anche precipitazioni

Meteo oggi sabato 26 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere in prevalenza caratterizzata dal bel tempo e dal caldo su gran parte d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Oggi sabato 26 giugno la giornata dovrebbe essere all’insegna dal bel tempo su buona parte del nostro Paese. Stando a quel che ha riferito ‘Fanpage.it’, si prevedono temperature molto alte grazie all’anticiclone africano.

Tuttavia nel corso del fine settimana si dovrebbero verificare anche alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Si prevedono piogge anche consistenti soprattutto durante le ore pomeridiane sia oggi che domani.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi sabato 26 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle aree del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal cielo nuvoloso durante la mattinata, ma senza rovesci. Difatti il tempo dovrebbe restare stabile così come sulle aree del Centro Sud, su cui il cielo dovrebbe essere sereno.

Differenti dovrebbero essere le condizioni meteo nel corso del pomeriggio quando si potrebbero presentare alcuni temporali sulle aree alpine situate più a settentrione. Sono attesi anche rovesci consistenti e grandinate locali.

Per quel che concerne i settori del Centro e del Sud, la situazione dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile e dalle temperature elevate, ma in leggera discesa sulle zone del Meridione.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 26 giugno, generalmente il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità e del caldo per via dell’alta pressione che proviene dall’Africa. Si prevede instabilità su delle aree alpine con possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco, nel corso del pomeriggio. Inoltre le temperature dovrebbero fare segnare una salita sulle regioni del Centro Nord.