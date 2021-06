Meteo domani martedì 15 giugno: cielo soleggiato e temperature alte

Meteo domani martedì 15 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate grazie all’anticiclone africano. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani martedì 15 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte d’Italia. Come riportato da ‘Sky TG24’, il cielo dovrebbe essere in prevalenza soleggiato grazie all’anticiclone africano che sta stazionando sul nostro Paese. Delle precipitazioni dovrebbero avere luogo nel corso delle ore pomeridiane solo sulle Alpi tra il Piemonte, la Valle d’Aosta e sulla provincia di Cuneo. Le temperature invece dovrebbero fare registrare una crescita.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani martedì 15 giugno. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del bel tempo sul Nord.

Nel corso delle ore del mattino potrebbero essere presenti degli annuvolamenti sulle aree del Nord Ovest e sul Friuli Venezia Giulia, ma non dovrebbero avere luogo dei rovesci. Durante le ore del pomeriggio non si escludono delle precipitazioni a quote alte sulle Alpi tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, così come sulla provincia di Cuneo. Possibili nuvole sparse sulla città di Milano e su quella di Torino.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e asciutto sulle zone peninsulari e sulla Sardegna. Non sono previsti dei rovesci. Cielo soleggiato sulla città di Roma e su quella di Perugia.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dal tempo stabile e sereno. Grazie all’anticiclone africano il cielo dovrebbe essere all’insegna del sole su tutti i settori del Meridione del nostro Paese.