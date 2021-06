Meteo oggi sabato 12 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna dal tempo asciutto e dalle alte temperature su buona parte d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi sabato 12 giugno il bollettino meteo prevede del bel tempo su gran parte d’Italia. Questo fine settimana dovrebbe vedere il ritorno dell’anticiclone africano sul nostro Paese. Si attende tempo asciutto e caldo. Difatti, stando a quel che riporta “Sky TG24”, dei temporali dovrebbero avere luogo solo nel corso del pomeriggio sulla Basilicata e sulla Calabria, invece sulle altre aree il cielo dovrebbe essere soleggiato.

Per quel che concerne le temperature, queste dovrebbero fare segnare una crescita che dovrebbe essere ancora maggiore durante la giornata di domani domenica 13 giugno. Su buona parte d’Italia il cielo dovrebbe essere sereno e con poca nuvolosità. L’anticiclone dovrebbe rimanere sul nostro Paese per altri 4 o 5 giorni, seppur con temperature meno alte.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi sabato 12 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata

dal cielo soleggiato o da scarsi annuvolamenti. Le temperature dovrebbero fare registrare una crescita. Alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali, si dovrebbero verificare sulle zone alpine occidentali.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna della stabilità. Infatti il cielo dovrebbe essere soleggiato con poche nuvole su quote alte degli Appennini, ma non si dovrebbero presentare rovesci.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal tempo stabile sulle zone pianeggianti e su quelle bagnate dal mare. Ciononostante potrebbero avere luogo dei temporali sugli Appennini.