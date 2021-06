Meteo domani domenica 6 giugno: tempo instabile e possibili temporali

Meteo domani domenica 6 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo su gran parte d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani domenica 6 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo su gran parte del nostro Paese. In particolare il brutto tempo si dovrebbe presentare su tutto il Centro Nord, dove si dovrebbero verificare delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

Nel corso della giornata di lunedì 7 giugno le masse d’aria fredde dovrebbero causare dei temporali e delle grandinate su quote alte. Questi fenomeni d’instabilità dovrebbero avere luogo sulla maggior parte d’Italia anche durante la giornata di martedì 8 giugno.

Nel corso di quella di mercoledì 9 giugno i rovesci e i temporali dovrebbero avvenire sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle zone del Centro e del Sud che si affacciano sul Mar Tirreno.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani domenica 6 giugno.

Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del tempo in parte instabile sul Nord. Durante la mattina si dovrebbero verificare dei temporali, in particolar modo sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Non si escludono delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco e sotto forma di grandine.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo, con temporali e grandine, in particolare sulle aree bagnate dal Mar Adriatico, ma anche in parte sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, le temperature dovrebbero essere più elevate. Tuttavia durante le ore pomeridiane gli annuvolamenti dovrebbero farsi più consistenti sulla Campania e sulla Calabria con la possibilità di rovesci.