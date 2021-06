Meteo oggi venerdì 4 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dalle alte temperature su gran parte delle regioni del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi venerdì 4 giugno il bollettino meteo prevede del bel tempo. Grazie all’anticiclone le temperature dovrebbero essere alte. Il cielo dovrebbe essere soleggiato e il clima estivo.

Tuttavia dovrebbero avere luogo dei rovesci, anche sotto forma di temporali, durante il pomeriggio su delle zone del Trentino Alto Adige e del Veneto. Nel corso della mattina invece, degli annuvolamenti si dovrebbero verificare non solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto ma anche sul Friuli Venezia Giulia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi venerdì 4 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Durante la mattina, della nuvolosità dovrebbe avere luogo sul Trentino Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Nel corso del pomeriggio si dovrebbero verificare delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sul Trentino Alto Adige e sul Veneto. Durante la sera si potrebbero verificare dei rovesci sulla Valle D’Aosta. Si prevede del caldo su varie zone settentrionali.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo. Dovrebbe essere presente prevalentemente il sole o alcune nubi. Quasi ovunque le temperature dovrebbero essere alte.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal cielo generalmente sereno grazie all’anticiclone. Della nuvolosità si dovrebbe verificare su quote più alte. Elevate dovrebbero essere anche le temperature.