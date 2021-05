Meteo oggi mercoledì 19 maggio: precipitazioni su parti del nostro Paese

Meteo oggi mercoledì 19 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo sul Centro Nord per via dell’arrivo di una perturbazione. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi mercoledì 19 maggio il bollettino meteo prevede del brutto tempo sulle zone del Centro Nord. Su tali aree si potrebbero verificare alcuni rovesci sia sotto forma di temporali che come grandinate.

Stiamo parlando di situazioni che si potrebbero presentare in particolar modo sulle regioni del Nord Est. Queste condizioni meteorologiche dovrebbero essere causate dall’arrivo di una perturbazione che porterebbe lontano l’alta pressione da queste aree d’Italia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per le zone del Nord e in parte di quelle del Centro.

Su tali settori dovrebbero giungere delle precipitazioni e di conseguenza anche una discesa della colonnina di mercurio. Il calo delle temperature si potrebbe registrare anche sulle zone del Sud.

Per quel che concerne le regioni del Nord Ovest del nostro Paese, durante il mattino di oggi, il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità con cielo sereno. La situazione meteorologica dovrebbe essere invece differente sui settori del Sud, su cui il tempo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità.

Sulle zone del Centro il tempo potrebbe essere variabile. Nel corso della mattina non si escludono dei rovesci sulle aree del Nord Ovest, soprattutto su alcune parti del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell’Emilia Romagna.

A seguire il maltempo si potrebbe verificare anche sulla Lombardia, su alcune zone delle Marche, sull’Umbria e sulla Toscana.

Su altri settori del Centro e del Sud, non si attendono precipitazioni per via dell’anticiclone africano. Nonostante ciò le temperature potrebbero essere in discesa a causa dell’ingresso di aria fredda.