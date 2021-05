“La famiglia reale si avvia verso la fine: il principe William non diventerà mai re”

Secondo la scrittrice Hilary Mantel, la famiglia reale non arriverà al regno del principe William

“La monarchia britannica è alle battute finali“: questa è l’affermazione della scrittrice Hilary Mantel, secondo la quale la famiglia reale non arriverà al regno del principe William. Un’affermazione molto forte che ha scosso gli animi del popolo inglese. Hilary Mantel, scrittrice premiata per due volte con il Booker Prize, un premio annuale per il miglior romanzo dell’anno nel Regno Unito, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sul futuro della corona britannica.

La Mantel ha infatti dichiarato a Telegraph che secondo la sua analisi: “Penso che sia la fine dei giochi. Non so per quanto tempo durerà l’istituzione, ma penso che sarà la loro ultima grande era” e parlando della Regina Elisabetta, poi, la scrittrice ha aggiunto: “Forse è l’unica che crede davvero nella monarchia. Vorrei che la regina si fosse sentita in grado di abdicare. Capisco che lei lo consideri un compito sacro, mentre il resto di noi lo considera un lavoro, dal quale dovresti essere in grado di ritirarti. Ma lei crede di non poter smettere di essere una monarca. Ha fatto quelle promesse a Dio”.

Una famiglia, quella reale inglese che ormai è diventata troppo centro di spettacolo e gossip per giornali e televisioni e che si sta allontanando dalla sua vera natura istituzionale: “Nessun’altra famiglia dovrebbe ‘sfoggiare’ una signora molto anziana e appena vedova davanti alle telecamere della Tv, così come è scontato che una neo madre reale apparirà raggiante sui gradini dell’ospedale lo stesso giorno del parto. Non c’è alcun interesse pubblico” ha concluso la scrittrice.

Leggi anche–> Royal Family, i contrasti restano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Telegraph (@telegraph)

Inoltre da non sottovalutare è anche l’effetto che la morte del principe Filippo ha avuto non solo sulla famiglia ma anche sul regno, destabilizzando molto alcuni equilibri all’interno della royal family. Da settimane infatti, i tabloid inglesi parlano di una possibile abdicazione della regina Elisabetta, ipotesi che però viene smentita dagli esperti della corona. Secondo la legge inglese infatti, non è possibile saltare una generazione nella successione al trono per questo dopo l’era di Elisabetta II, inizierà quella dell’attuale principe di Galles. Solo quest’ultimo potrà decidere, se lo vorrà, di rinunciare alla Corona in favore del figlio.