Meteo oggi mercoledì 5 maggio: tempo instabile su varie zone d’Italia

Meteo oggi mercoledì 5 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile per via di perturbazioni. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi mercoledì 5 maggio il bollettino meteo prevede una perturbazione che potrebbe dar luogo a della nuvolosità e a dei rovesci sul Meridione d’Italia. Un’altra perturbazione si dovrebbe presentare sul Settentrione del nostro Paese causando delle precipitazioni su alcune zone alpine.

Per quel che concerne anche la giornata di domani di giovedì 6 maggio e quella di dopodomani venerdì 7 maggio una perturbazione potrebbe fare il suo arrivo sulle aree del Nord. Per quanto riguarda la giornata di sabato 8 maggio e per quella di domenica 9 maggio l’anticiclone africano potrebbe garantire del tempo soleggiato.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo notare per la giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, degli annuvolamenti su gran parte del nostro Paese. Sulle zone del Centro non si escludono delle schiarite durante la giornata di oggi. Sarebbero previsti dei rovesci sulle zone alpine, sul Lazio, sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia.

Per quel che riguarda le temperature sarebbe atteso un rialzo sulle aree centrali e sulla Sardegna. Si dovrebbe invece registrare un calo delle temperature sulle regioni bagnate dal Mar Tirreno.

Infine, nel corso della giornata di domani giovedì 6 maggio, è atteso cielo soleggiato o con poca nuvolosità sulle regioni del Nord e anche in parte su quelle del Meridione. Non sarebbero esclusi rovesci sulla Sicilia. Sulle altre aree d’Italia la giornata dovrebbe essere all’insegna del sole. Potrebbe registrarsi un leggero calo delle temperature sulle zone bagnate dal Mar Adriatico, mentre dovrebbero essere stabili o in leggero rialzo sulle altre aree del nostro Paese.