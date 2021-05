Meteo oggi martedì 4 maggio: tempo soleggiato su buona parte d’Italia

Meteo oggi martedì 4 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su buona parte d’Italia. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi martedì 4 maggio il bollettino meteo prevede del bel tempo e delle temperature miti. Sin dalla giornata odierna la situazione meteo dovrebbe essere in miglioramento. Sarebbe atteso anche un rialzo delle temperature. Tuttavia nel corso di questa settimana, della nuvolosità si potrebbe presentare sull’Italia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord e del Centro, possiamo notare per la giornata di oggi, martedì 4 maggio, del cielo soleggiato o con poche nubi. Sulle zone del Sud si potrebbero verificare degli annuvolamenti intermittenti, ma non sarebbero attese delle precipitazioni. Durante le ore della serata, su regioni del Settentrione sarebbero previste delle nuvole che potrebbero dare luogo a dei rovesci. Nonostante ciò le temperature potrebbero far registrare una crescita.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata da dei soleggiamenti. Alcune nuvole si potrebbero presentare sugli Appennini e delle piogge su delle aree centrali. Anche in questi casi sarebbero possibili degli aumenti delle temperature.

Per quel che concerne le regioni del Sud, la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna di degli annuvolamenti sulla Calabria e sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio, non sarebbero escluse delle precipitazioni sulla Sardegna. Durante le ore della notte, sarebbe prevista della nuvolosità sulla Liguria, sulla Calabria e sulla Puglia. Anche per quanto riguarda le regioni del Meridione, le temperature, allo stesso modo per le altre zone d’Italia, potrebbero far registrare un aumento.

Infine, nel corso della giornata di domani mercoledì 5 maggio, il cielo dovrebbe essere coperto sulle regioni del Settentrione e si potrebbero verificare anche delle precipitazioni su diverse zone della Penisola.