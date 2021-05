Un amico della famiglia di Luana D’Orazio, la 22enne morta sul lavoro a Prato è incredulo per l’accaduto. L’uomo da voce alla disperazione della famiglia.

La tragedia di Luana D’Orazio, la giovane di 22 anni morta a Prato dopo un incidente sul lavoro, ha colpito duramente non solo la famiglia della ragazza ma la comunità del posto in generale – in primis i suoi colleghi – che non si capacita della tragedia. La giovane secondo le testimonianze di colleghi e supervisori sarebbe rimasta intrappolata nell’orditoio dell’azienda tessile dove era impiegata da circa un anno: un rullo l’avrebbe trascinata nel macchinario dove ha perso la vita. Ma c’è chi è convinto che potrebbe essere stato un momento di malessere della ragazza a causare la tragedia: “Dicono che forse ha avuto un malore anche perchè morire sull’orditoio mi sembra impossibile. O non hanno funzionato le sicurezze oppure non lo so”, riflette il signor Marchetti, collega della ragazza e amico della sua famiglia.

L’orditoio è un macchinario che separa i fili durante la tessitura. Il signor Marchetti sostiene che la macchina che ha causato la morte di Luana D’Orazio è solitamente sicura e che un incidente simile non era mai accaduto prima nella fabbrica, ora chiusa per le indagini: “Il padre è disperato. E’ assurdo morire così con le misure di sicurezza che ci sono”, prosegue Marchetti. Luana D’Orazio lavorava ormai da un anno in quell’azienda e secondo l’uomo le piaceva il suo lavoro che svolgeva con diligenza e regolarità: “Era una ragazza semplice, per bene che faceva il suo lavoro volentieri perchè le piaceva lavorare. Ieri sono stato tutto il pomeriggio con il padre, è rimasto a casa, cosa deve dire. I genitori sono stati gli ultimi a saperlo”. Le indagini sull’accaduto proseguono per capire le cause di un incidente sul lavoro che secondo il collega della ragazza poteva e doveva essere evitato, soprattutto perchè esistevano delle misure di sicurezza appositamente in atto per scongiurarlo.