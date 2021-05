Selvaggi Lucarelli dice la sua sulle accuse di Fedez alla Rai: “Non ha avuto coraggio perchè non aveva nulla da perdere“. Ecco cosa ha raccontato la giornalista sui suoi profili social.

Selvaggi Lucarelli non è una fan dei Ferragnez. Questo era già chiaro da diverso tempo e anche questa volta la giornalista del Fatto Quotidiano ha voluto dire la sua sulla polemica nata nelle scorse ore a seguito delle accuse di censura mosse dal cantante alla Rai. Secondo la Lucarelli le accuse del cantante, se pur giuste non sarebbero degne di essere osannate. Per quale motivo? Perché Fedez non aveva nulla da perdere in termini economici e di carriera a schierarsi contro la Rai. Fatto diverso sarebbe stato prendere una posizione contro Amazon. Nelle scorse settimane sono emerse numerose denunce dei lavoratori assunti dal colosso americano che lamentavano salari da fame e orari di lavoro disumani. Il cantante avrebbe potuto dire la sua anche su questo tema, forse più adatto al contesto, ma ha deciso di non farlo. Secondo la Lucarelli il motivo sarebbero gli interessi economici della famiglia Ferragni-Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

I due influencer hanno infatti un contratto da svariati milioni di euro con la piattaforma e per questo motivo non si azzarderebbero a mettere in discussione la politica aziendale: “Fedez è testimonial Amazon. Guadagna svariati milioni di euro con Amazon. Questo sì che rappresenta quel “qualcosa da perdere”. Ieri era la festa dei lavoratori, questo era il tema e su quel palco si doveva parlare soprattutto di lavoro e lavoratori” ha ricordato la Lucarelli. Ma non è l’unico attacco della giornalista al cantante. Tema di grande rilevanza sarebbe anche l’incoerenza di Fedez sulle tematiche LGBT. Solo qualche anno fa infatti, nei testi delle sue canzoni, il rapper esprimeva opinioni di odio e di discriminazione contro gli omossessuali.

Il caso più noto è sicuramente quello ai danni del cantante Tiziano Ferro. In quell’occasione il rapper scrisse una canzone dove ridicolizzava con parole decisamente volgari, il coming out del cantante.