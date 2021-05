Meteo domani martedì 4 maggio: bel tempo e temperature in aumento

Meteo domani martedì 4 maggio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature in aumento. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani martedi 4 maggio dovrebbe essere caratterizzata da del bel tempo e da buone temperature. A partire dalla prossima giornata la situazione meteorologica dovrebbe essere in miglioramento. Le temperature dovrebbero far registrare un lieve aumento. Durante questa settimana però alcuni annuvolamenti potrebbero ancora interessare il nostro Paese.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, martedì 4 maggio. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord e del Centro d’Italia. Nel corso della giornata di domani, il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso. Sulle regioni del Sud si potrebbe presentare qualche nuvola intermittente, ma non sarebbero previste delle piogge. Nel corso delle ore serali sulle zone del Settentrione sarebbe attesa della nuvolosità che potrebbe essere accompagnata da delle precipitazioni. Tuttavia le temperature dovrebbero essere in crescita.

Per quel che concerne le regioni del Centro, la situazione dovrebbe essere all’insegna del sole per l’intera giornata. Degli annuvolamenti si dovrebbero verificare sugli Appennini e qualche pioggia su alcune zone centrali. Le temperature dovrebbero far registrare un aumento.

Infine, per quanto riguarda il Sud, la giornata di domani dovrebbe essere caratterizzata da della nuvolosità sulla Calabria e sulla Sicilia. Durante il pomeriggio non si escludono piogge sulla Sardegna. Nel corso delle ore notturne, degli annuvolamenti si dovrebbero presentare sulla Liguria, sulla Campania e sulla Puglia. Le temperature anche per le regioni meridionali, così come il resto d’Italia, dovrebbero essere in rialzo.

Per la giornata di mercoledì 5 maggio, sarebbe prevista della nuvolosità sulle zone del Nord e anche dei rovesci su varie parti della Penisola.