Dopo 3 anni dalla morte del compagno Davide Astori, Francesca Fioretti ripercorre le ultime ore di vita del compagna e racconta come la figlia Vittoria le abbia dato la forza per andare avanti.

Sono passati tre anni dalla morte di Davide Astori ma il dolore per la scomparsa del giovane calciatore è ancora soffocante per tutti i tifosi e soprattutto per la sua famiglia che il 4 marzo del 2018 perse per sempre un figlio, un compagno e un padre. Una tragedia che ha colpito in modo improvviso il mondo del calcio portandosi via un giovane dalla vita perfetta e apparentemente in ottima salute. Da quel maledetto 4 marzo Francesca Fioretti, compagna di Davide e madre di sua figlia Vittoria, lotta per tornare ad una normalità e superare un dolore che ha spezzato in due la sua vita e quella della sua bambina. Francesca intervistata dal settimanale Grazia ripercorre le ultime ore di vita del compagno: “A mezzanotte gli scrissi un messaggio, il giorno dopo non c’era più”. Il corpo del capito della fiorentina venne ritrovato nella stanza d’albergo a Udine dove la squadra alloggiava alla vigilia della sfida di campionato con i friulani. Ad aiutare la modella 34enne è stato il suo forte istinto materno.

Dalla scomparsa di Davide la figlia Vittoria è diventata la sua unica priorità e per lei è riuscita a non cedere mai allo sconforto, anche attraverso un lungo percorso di analisi: “La terapeuta mi ha spiegato che i bambini così piccoli non capiscono il dolore come gli adulti, siamo noi a rifletterlo su di loro. E a condizionarli“. Per questo motivo nonostante la tragica scomparsa del padre, Francesca ha cercato di non turbare le abitudini e la normalità della piccola Vittoria cercando di mostrarsi sempre forte e determinata. Un compito difficilissimo reso ancora più complicato dalle domande della piccola. Nonostante la bambina avesse solo due anni quando il padre è scomparso. presto ha cominciato a chiedere perché non ci fosse più e dove fosse andato.

Anche a questa domanda Francesca ha dovuto trovare una soluzione: “Quando mi chiede ‘dov’è il mio papà’, le dico di pensare al posto più bello per lei. L’altro giorno mi ha risposto: ‘Il mare’. E io le ho detto che allora lui si trova lì. Anche se poi è sempre qui con noi”.