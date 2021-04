Meteo oggi giovedì 29 aprile: instabile su Centro e Nord, stabile al Sud

Meteo oggi giovedì 29 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità su Nord e Centro, stabile invece al Sud. Le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi giovedì 29 aprile il bollettino meteo prevede del tempo all’insegna dell’instabilità e delle precipitazioni. Questo scenario meteorologico dovrebbe concernere le aree del Nord e del Centro. Su queste zone sarebbero attesi anche consistenti temporali. Dovrebbe invece essere migliore la situazione che riguarda le regioni del Sud. Difatti si dovrebbe verificare del tempo stabile e temperature in rialzo. Per quel che concerne invece la giornata di domani venerdì 30 aprile, in questo caso una perturbazione che si dovrebbe presentare sulle aree del Settentrione potrebbe portare dei forti temporali su varie aree. Dovrebbe invece restare stabile il tempo e le temperature in aumento sulle zone del Meridione.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, giovedì 29 aprile, una perturbazione che potrebbe provocare del brutto tempo sulle aree dell’Est e dell’Ovest del Settentrione, dove le temperature potrebbero essere in discesa. L’instabilità sarebbe possibile anche nei prossimi giorni.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, il meteo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità e si potrebbero presentare dei rovesci, in particolare sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno e sulla Sardegna. Possibile un rialzo delle temperature massime.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata potrebbe essere caratterizzata dal bel tempo grazie all’anticiclone africano. Questo dovrebbe portare sole o poche nuvole, oltre che un aumento delle temperature, che potrebbero salire anche di vari gradi nei prossimi giorni. Della nuvolosità è attesa durante le ore del pomeriggio sulle aree appenniniche con possibili precipitazioni sulle zone del Molise e della Puglia.