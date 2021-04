Meteo domani venerdì 30 aprile: instabilità sul Nord, di stabile al Sud

Meteo domani venerdì 30 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità sul Nord e in parte sul Centro. Le previsioni del tempo

La giornata di domani venerdì 30 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’instabilità su parte d’Italia. Il tempo dovrebbe essere in miglioramento al Centro. Sul Nord del nostro Paese il tempo instabile potrebbe dar luogo a temporali. In particolar modo il meteo in peggioramento dovrebbe interessare le regioni del Nord Ovest. Sulle regioni del Sud è prevista invece una giornata stabile. Le temperature dovrebbero essere in rialzo soprattutto sulla Sicilia, su cui l’aumento potrebbe farsi consistente.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, venerdì 30 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, si potrebbero presentare degli annuvolamenti accompagnati da precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

Per quel che concerne le regioni del Centro, la situazione dovrebbe essere all’insegna del tempo soleggiato e delle temperature in crescita.

Infine, per quanto riguarda il Sud, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dall’anticiclone africano. Questo dovrebbe portare cielo soleggiato e temperature in forte rialzo che dovrebbero sfiorare anche i 30 gradi.

Passando alla giornata di sabato 1 maggio, il giorno della Festa dei lavoratori dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità che si dovrebbe protrarre anche per la restante parte del fine settimana. Sulle zone del Settentrione le nubi dovrebbero essere in aumento, in particolar modo sul Nord Ovest. Queste dovrebbero essere accompagnate da rovesci, sia sotto forma di piogge che di temporali, che potrebbero caratterizzare varie aree del Nord. Sulle aree del Centro e su quelle del Sud invece il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso e le temperature potrebbero far registrare un aumento.