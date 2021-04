In un primo momento si è pensato ad un brutale omicidio, preceduto da violenza sessuale. Con il trascorrere delle ore il quadro si è fatto più complicato. Quello che è certo al momento, è solo la morte terribile di Grazia Severino, a Pompei.

Avrebbe compiuto 24 anni anni domani, Grazia Severino. Qualcosa di terribile e definitivo, nella sua testa o in quella di qualcun altro ha cambiato il corso degli eventi. Non si esclude, neanche il suicidio tra le ipotesi iper spiegare la fine della ragazza, deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare, nel Napoletano. E’ morta poco dopo. Era stata portata dai sanitari del 118 dopo che era stata trovata esanime nel cortile di un condominio in via Carlo Alberto, a Pompei.

In un primo momento la ragazza sembrava essere rimasta vittima di uno stupro, forse da parte di più persone. A far propendere per questa ipotesi alcune lesioni riscontrate nelle parti intime della ragazza ritrovata sul selciato con le caviglie spezzate. Si è creduto che le ferite potessero essere state causate dall’aggressore. Tuttavia, nel corso della serata gli investigatori hanno ritenuto le fratture compatibili con la caduta dall’altro e ora sembrano propendere per l’ipotesi di un suicidio.

I rilievi della Scientifica dei Carabinieri, su delega del pm di turno di Torre Annunziata, Antonio Barba, sono stati estesi a tutta la zona, in cerca di riscontri e testimoni: nel corso del primo sopralluogo al quarto piano dell’edificio è stata trovata la sua borsa. Era accanto ad una finestra spalancata, circostanza che farebbe pensare alla volontarietà del gesto . Grazia Severino abitava poco distante, in via Plinio. Le ferite all’addome e alle braccia sono compatibili, secondo i primi rilievi, anche con l’uso di forbici: la ragazza ne avrebbe acquistato un paio questo pomeriggio. Non si esclude pertanto che le lesioni siano state auto inferte. Si attendono i risultati dell’autopsia per le prime conclusioni. Il passato della ragazza sembrerebbe essere segnato da depressione e anoressia. Ma non ci sono conferme, al momento.