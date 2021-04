Oltre a Meghan e Harry sono tantissimi i membri della Royal Family ad aver deciso di intraprendere una carriera tutta loro. Ecco chi sono e cosa fanno.

Harry e Meghan hanno deciso di lasciare i loro ruoli istituzionali e lavorare per mantenersi ormai quasi due anni fa. Una notizia che fece molto scalpore e che ancora oggi è motivo di polemiche e critiche verso la coppia. La decisione di Harry e della moglie però non è affatto nuova a corte: sono moltissimi i componenti della famiglia che hanno deciso di intraprendere le loro strade senza destare tanto scandalo.

Primo tra tutti il Principe Edoardo quartogenito di Elisabetta, che dopo aver terminato gli studi fondò un’azienda di produzioni tv, la Ardent Television Production Company. L’attività lavorativa del principe fu più volte criticata dai media soprattutto per i molti debiti che accumulò e che estinse. forse con i soldi della Corona. Per la gioia della Regina, dopo anni di onorata carriera Edoardo tornò ai suoi reali doveri abbandonando il ruolo da manager.

Non da meno sono state le due nipoti di Elisabetta, Beatrice e Eugenie. Le cugine di Harry e William sono instancabili lavoratrici e oltre ad essere splendide neo mogli (Eugenie è anche mamma del piccolo August Philip) portano avanti due fortunate carriere rispettivamente come Vicepresidente della divisione Partnerships and Strategy in una multinazionale che si occupa di dati e software, e direttrice di una galleria d’arte nel centro di Londra. Nella famiglia reale non mancano neanche nuovi business rivolti al mondo digitale. Lady Amelie nipote di Edward Duca di Kent, cugino di primo grado della regia è infatti una notissima influencer e modella. Dopo anni di feste sugli yatcht e comportamenti che hanno spesso messo in difficoltà la famiglia reale la bella Amelie ha messo la testa a posto dedicandosi alla sua carriere nella moda.

Per finire, Zara Phillips, una delle nipoti preferite della regina, ha dedicato la sua vita alla passione per i cavalli. Zara grazie alla scelta di sua madre Anna, non lavora direttamente per la monarchia e non ha neanche un titolo nobiliare. E’ una campionessa d’equitazione di grande fama. Tra le sue vittorie c’è anche una medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2012.

La figlia della principessa Anna è inoltre ambassador di brand super lusso come Rolex, un impegno che le vale 1 milione di sterline in più sul suo già goloso patrimonio di famiglia

.