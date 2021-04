Meteo oggi sabato 24 aprile: allerta per temporali su 3 regioni | Previsioni

Meteo oggi sabato 24 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo sul Meridione con possibili temporali intensi

Per la giornata di oggi venerdì 23 aprile il bollettino meteo prevede del tempo caratterizzato dal brutto tempo sul Sud del nostro Paese. Sulle zone del Meridione sarebbero attese delle consistenti precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Per queste ragioni la Protezione Civile ha pubblicato un’alleata meteo gialla per rischio temporali per 3 regioni del Sud. Stiamo parlando della Basilicata, della Calabria e della Sicilia.

Si tratta della Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B), della Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale) e della Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico).

Un’altra allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda la Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B), la Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale) e la Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico).

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi sabato 24 aprile. Dando uno sguardo alla giornata odierna possiamo vedere che questa dovrebbe essere caratterizzata da dei rovesci sulle regioni del Meridione. Le piogge dovrebbero iniziare a partire dalla mattina e quindi si potrebbe avere un’alternanza con il sole nel corso del pomeriggio, soprattutto sulla Calabria. Sulle rimanenti zone del Sud invece il cielo potrebbe essere soleggiato o con poche nuvole. Per quel che concerne le temperature, si potrebbe avere un rialzo su tutte le aree in cui sono presenti pochi annuvolamenti.