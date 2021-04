Meteo domani sabato 24 aprile: allerta gialla per temporali su 3 regioni

Meteo domani sabato 24 aprile: la giornata dovrebbe essere all’insegna dal brutto tempo sul Sud con anche piogge e temporali intensi. Le previsioni del tempo

La giornata di domani sabato 24 aprile dovrebbe essere all’insegna del maltempo. Questa situazione dovrebbe caratterizzare soprattutto alcune delle regioni del Sud, dove sarebbero previste delle piogge e dei temporali, anche piuttosto intensi. Per questi motivi la Protezione Civile ha diramato un’alleata meteo gialla per rischio temporali per 3 regioni del Meridione, vale a dire per la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Stiamo parlando di Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B); Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale); Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico).

Allerta gialla per rischio idrogeologico per Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B); Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale); Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico).

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani sabato 24 aprile. Nel corso della giornata di domani delle precipitazioni dovrebbero caratterizzare le regioni del Sud. I rovesci potrebbero cominciare sin dalla mattinata e successivamente si dovrebbero alternare a delle schiarite durante le ore del pomeriggio e in particolar modo sulla Calabria. Sulle altre aree del Meridione invece il cielo dovrebbe essere sereno o con pochi annuvolamenti. Per quanto riguarda le temperature, si dovrebbe registrare un rialzo su tutte le zone scarsamente interessate dalla nuvolosità.